Täter auf der Flucht 22. April 2018 15:08; Akt: 22.04.2018 15:08

Frau in Innsbruck sexuell belästigt

Ein unbekannter Mann hat am Sonntag eine Frau in Innsbruck sexuell belästigt. Das Opfer wehrte sich mit allen Mitteln und konnte den Täter in die Flucht schlagen.