Fußgänger (41) von Auto überfahren - tot

Ein 78-jähriger Pkw-Lenker war gegen 19.00 Uhr auf der Wörglerstraße in Kirchbichl unterwegs.

Plötzlich tauchte vor ihm ein Fußgänger am Straßenrand auf, der gerade in Richtung Osten spazierte. Der Pensionist sah den 41-Jährigen in der Dunkelheit erst viel zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten.

Der Autofahrer erfasste den Mann frontal und schleuderte ihn zu Borden. Der 41-Jährige erlitt schwerste Kopfverletzungen und blieb auf der Straße liegen.

Im Spital verstorben

Die Rettungskräfte brachten den Verletzten nach der Erstversorgung zwar sofort in ein Krankenhaus, die Ärzte konnten das Leben des Mannes aber nicht mehr retten. Er verstarb in der Nacht im Spital.

(wil)