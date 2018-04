Brutale Lokalbesucher 02. April 2018 10:38; Akt: 02.04.2018 10:44 Print

Gäste verprügelten Wirt nach "Nazi"-Eklat

Am Ostersonntag in den frühen Morgenstunden beschimpften in einem Tiroler Lokal Gäste andere Lokalbesucher mit "Nazi". Dann verprügelten sie den Wirten.