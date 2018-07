Einsatz in Galtür 03. Juli 2018 08:34; Akt: 03.07.2018 08:44 Print

Kein Handyempfang: 7 Touristen vom Berg geholt

In der Nacht auf Montag ist eine siebenköpfige Gruppe in Galtür aus ihrer alpinen Notlage gerettet worden. Die Deutschen waren beim Abstieg in Bergnot geraten.