Unfall in Ginzling 13. August 2018 18:37; Akt: 13.08.2018 18:37 Print

22-Jährige stürzt von Fels, schlägt mit Rücken auf

Die Rettungskräfte wurden am Montag zu einem Einsatz in Ginzling (Bezirk Schwaz) gerufen. Eine Frau hatte sich bei einem Sturz am Rücken und der Hüfte verletzt.