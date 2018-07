Grenzkontrollen am Brenner haben begonnen

Pünktlich um Mitternacht waren die Beamten bereit, um ihren neuen Dienst an der Grenze zu Italien zu beginnen. Am Brenner wird von 9. bis 13. Juli bei der Einreise kontrolliert.

Störer, nicht Migranten

Auch in Kufstein wird kontrolliert. Wie das Innenministerium ankündigte, geschieht das aufgrund der zweitägigen Konferenz der EU-Innenminister, die am 12. und 13. Juli in Innsbruck stattfindet. "Sicherheit und Ordnung" sollen die Grenzkontrollen laut Behörden bringen: "Wir sind auf der Suche nach möglichen Störern, nicht speziell nach Migranten", so ein Polizeisprecher.

Behinderungen im Urlaubsverkehr sind jedenfalls vorprogrammiert. Die Landespolizeidirektion Tirol teilte mit, dass die Fahrzeuge für Sichtkontrollen auf Tempo 30 abbremsen müssen. Zwei Spuren würden aber offen bleiben: "Wir wollen möglichst einen Stau verhindern", heißt es. Bei der Ausreise aus Österreich werde übrigens nicht kontrolliert.

Weitere Kontrollen

Bereits angekündigt: Auch im Herbst soll wieder kontrolliert werden. Wieder fünf Tage lang, aufgrund eines Treffens der EU-Staats- und Regierungschefs am 20. September in Salzburg.

(red)