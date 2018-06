Schütze in Haft 28. Juni 2018 08:13; Akt: 28.06.2018 08:28 Print

Cobra-Einsatz in Hall: Mann schoss um sich

In Hall in Tirol schoss ein Mann in einer Wohnung wild um sich. Die Spezialeinheit Cobra war mit Panzerfahrzeug im Einsatz und überwältigte den Schützen.