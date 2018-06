14-jährige Schülerin aus Tirol ist wieder da

Wie "heute.at" berichtete, hatte die Schülerin am 11. Juni kurz nach 17.00 Uhr ihre Unterkunft verlassen und hätte eigentlich um 18.30 Uhr wieder dorthin zurückkehren sollen.

Doch die 14-Jährige tauchte nicht wieder auf und wurde als vermisst gemeldet. Die Polizei suchte daraufhin mit mehreren Einheiten nach dem Mädchen und bat auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Und die Suche nach der jungen Tirolerin aus Hall war ein voller Erfolg! Denn noch am Freitag konnte die Schülerin gefunden werden.

In Betreuungseinrichtung gebracht

Polizisten griffen das vermisste Mädchen gegen 23.00 Uhr auf und brachten es in ihre Betreuungseinrichtung zurück. Was die 14-Jährige genau in ihrer Abwesenheit machte, ist nicht bekannt.

