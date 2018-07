Hochhaus in Innsbruck stand in Flammen

Am Innrain in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck stand am frühen Abend gegen 18.30 Uhr das Dach eines Hochhauses in Flammen. Bei Flämmarbeiten war es zu dem Brand gekommen. Die schwarze Rauchsäule war kilometerweit zu sehen.

Die Berufsfeuerwehr Innsbruck sowie die Freiwilligen Feuerwehren Hötting und Wilten waren im Einsatz und konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Das Hochhaus musste nicht evakuiert werden.

Die Löscharbeiten beschränkten sich nur aufs Dach. Auch nach Abschluss des unmittelbaren Löscheinsatzes blieb die Feuerwehr vor Ort – der Brand ist zwar gelöscht, allerdings wird nun eine Brandwache gehalten, um sicherzugehen, dass keine Glutherde übersehen worden sind.



