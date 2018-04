Landwirt bei Überschlag aus Traktor geschleudert

Der Unfall passierte am Mittwoch gegen 15.20 Uhr in Hopfgarten im Brixental, so die Polizei.

Ein Landwirt brachte auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in mit einem Traktor samt Jauchefaßanhänger Jauche aus.

Bei der Fahrt geriet der Traktor auf dem circa 26 Grad steilen Wiesenhang ins Rutschen. Das Gefährt kippte und und überschlug sich zweimal.

In Klinik geflogen

Der 49-Jährige wurde bei dem Unfall aus der Fahrerkabine geschleudert. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu.

Nach der Erstversorgung wurde der verletzte Landwirt mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

(wil)