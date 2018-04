Von Straße abgekommen 27. April 2018 14:34; Akt: 27.04.2018 14:34 Print

31-jähriger Autofahrer kracht gegen Mauer - tot

Am Donnerstag hat sich in Hopfgarten in Defereggen ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Ein Pkw-Lenker kollidierte mit einer Betonmauer und erlitt tödliche Verletzungen.