Hungernde Stalltiere wurden zu Kannibalen

Sechs Hasen, vier Schweine und jeweils zwei Ziegen und Schafe mussten in Tirol in ihrem eigenen Kot leben. In ihrer Verzweiflung knabberten sie an einem Kadaver.