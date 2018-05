Streit: 19-Jähriger tötete 17-Jährigen mit Messer

Am Sonntag ist es gegen 05.20 Uhr in Imst (Triol) am Parkplatz des Sportzentrums zu einer vorerst verbalen Auseinandersetzung zwischen sieben Jugendlichen im Alter von 17 bis 21 Jahren gekommen. Sie endete für einen 17-Jährigen tödlich.

Der Streit eskalierte, ein 19-Jähriger soll ein Messer gezogen und auf das 17-jährige Opfer eingestochen haben!

Verdächtige geschnappt

Vier Beteiligte, unter denen sich auch der Beschuldigte befand, flüchteten zu Fuß in Richtung Stadt, konnten aber im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung im Stadtgebiet von Imst festgenommen werden.

Es handelt sich dabei um den 19-jährigen Beschuldigten und einen 16-jährigen österreichischen Staatsangehörigen sowie einen 21-jährigen türkischen Staatsangehörigen und einen 18-jährigen Kosovo-Albaner.

Das Opfer, ein 17-jähriger Österreicher, wurde notärztlich versorgt, erlag jedoch seinen schweren Verletzungen. Er war in Begleitung von zwei Bekannten (17 und 20 Jahre alt, beide österreichische Staatsangehörige), wobei einer im Rahmen der tätlichen Auseinandersetzung einen Bruch eines Unterarms erlitt.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen zum genauen Tathergang inklusive der Einvernahmen der Beschuldigten sowie die Spurensicherung sind derzeit im Gange.

Die Begleiter des Opfers werden vom KIT-Team betreut. Eventuelle Zeugen der Tat werden ersucht, sich bei der Polizei zu melden!

