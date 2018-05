Bürgermeister Willi führt Viererkoalition an

Die vier Parteien – Grüne, Für Innsbruck, SPÖ und ÖVP/Seniorenbund – konnten sich am Freitagabend nach fünftägigen Verhandlungen auf ein Arbeitsübereinkommen einigen. Am Dienstag soll die Einigung von allen Parteigremien abgesegnet und das Koaltionsabkommen am Mittwoch offiziell präsentiert werden. Am Donnerstag folgt die Angelobung von Bürgermeister Georg Willi.

Somit bleibt die Koalition in Tirols Hauptstadt dieselbe. Lediglich Willi und Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck), die zuvor die Stadt leitete, tauschten sozusagen ihre Stühle.

Willi ist somit der erste grüne Stadtchef einer Landeshauptstadt. Oppitz-Plörer wird an seiner Seite Vizebürgermeisterin.

(red)