Wettlokal-Streit eskaliert: Angriff mit Schirmständer

Der Karsamstag ist in einem Innsbrucker Wettlokal alles andere als besinnlich verlaufen. Gegen 15.05 Uhr entbrannte in einem Cafe am Südtiroler Platz aus noch unbekannter Ursache ein Streit zwischen einem ungarischen Staatsbürger (37) und einem vorerst unbekannten Täter.

Attacke mit Schirmständer

Ersten Erhebungen der Polizei zufolge wurde der 37-Jährige mit einem Schirmständer attackiert und im Hals- und Gesichtsbereich verletzt. Er wurde in die Klinik in Innsbruck eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Der Grad der Verletzungen stand zunächst nicht fest.

Die zweite Person konnte im Zuge einer Fahndung in der Nähe aufgegabelt festgenommen werden. Es handelt sich laut Polizei vermutlich um einen nordafrikanischen Staatsbürger. Die Erhebungen über den genauen Tathergang sind derzeit noch im Gange.

