Junger Frau an Haltestelle Kiefer doppelt gebrochen

Am Sonntag gegen 5:20 Uhr wollten zwei junge Frauen nach einem Konzert in einem Club in Innsbruck mit dem Bus nach Hause fahren. Auf dem Weg zur Bushaltestelle habe eine der Frauen versehentlich einen Mann angerempelt, der mit einem zweiten Mann an der Haltestelle stand. Obwohl sie sich sofort entschuldigte, habe der Mann sie laut angeschrien und geschubst.

Der zweite Mann wollte den Streit offensichtlich schlichten und wurde daraufhin vom unbekannten Täter mit einem Faustschlag ins Gesicht verletzt, wobei sich in der Folge ein Gerangel entwickelte. Als die beiden Frauen die Männer trennen wollten, schlug derselbe Täter einer der Frauen ebenfalls mit der Faust ins Gesicht. Anschließend verließ der Prügler kurz vor Eintreffen der Polizei den Tatort.

Eine sofortige Fahndung verlief bisher ohne Ergebnis. Beide Opfer wurden in die Innsbrucker Klinik gebracht. Während der Mann nur eine Prellung unter dem rechten Auge davon trug, musste die Frau stationär behandelt und wegen eines doppelten Unterkieferbruches operiert werden.

