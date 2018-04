Kampfhund attackiert Reiterin, beißt Pferd

Wie die Tiroler Polizei am heutigen Donnerstag mitteilt, wurde am Dienstag (10. April) eine Reiterin mitsamt Pferd von einem Hund attackiert.

Die Frau war gegen 9.15 Uhr in Mils bei Hall auf ihrem Pferd am Haslachweg bzw. dem Forstweg, welcher von Mils nach Baumkirchen führt, unterwegs. Reiten ist laut Stellungnahme der Ermittlern in diesem Bereich ausdrücklich erlaubt.

Dabei traf sie auf einen bislang unbekannten Mann mit einem angeleinten Hund. Der Tierhalter beschimpfte die Reiterin, doch diese schenkte den Flegeleien keine Beachtung und ritt weiter. Kurz darauf preschte der plötzlich nicht mehr angeleinte Hund dem Pferd nach und biss es in das Hinterbein. Dadurch wurde das Pferd unbestimmten Grades verletzt.



Der zubeißende Vierbeiner hatte ein weißes Fell und eine helle, weiß/rosa Schnauze. Es handelt sich laut Polizei bei dem Tier vermutlich um einen Pitbull, Bullterrier oder Staffordshire Terrier. Diese Rassen werden drei Bundesländern (Wien, NÖ und Vorarlberg) als Listenhunde, umgangssprachlich Kampfhunde, geführt.

Der verärgerte Hundehalter wird als männlich und circa 1,80 Meter groß beschrieben. Er trug eine Bomberjacke mit Kapuze, sprach Tiroler Dialekt. Zeugen des Vorfalles werden ersucht sich bei der Polizeiinspektion Hall (Tel. 059133/7110) zu melden.

