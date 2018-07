Kroaten erlitten Herzinfarkt nach Elfmeter

Das Match Kroatien gegen Dänemark raubte vielen Fans den Atem. Doch zwei Kroaten traf das nervenzerreißende Spiel besonders hart. Die Männer landeten sogar in einer Tiroler Notaufnahme!

Was war passiert? Kurz nach Rakitićs Treffer im Elfmeterschießen und nach dem Sieg der kroatischen Mannschaft vielen beide plötzlich in Ohnmacht.

"War an Herzapparat angeschlossen"



Erst im Spital kamen die Männer aus Brčkog wieder zu sich. Beide waren an Herzapparate angeschlossen. "Kollegen riefen die Rettung. Ich weiß nur noch, dass ich um 10 Uhr morgens im Krankenhausbett aufgewacht bin und an Herzapparate angeschlossen war. Die Ärzte haben uns gratuliert und uns und Kroatien das Beste gewünscht“, erzählt Kajkić gegenüber kroativ.at.

Hoffentlich gibt’s beim Match gegen Russland weniger Stress...

