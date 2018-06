Dackel biss deutscher Touristin Teil der Lippe ab

Eine 82-jährige Deutsche war am Donnerstag gemeinsam mit ihrer Reisegruppe in Kufstein im Bereich Fischergries/Innpromenade unterwegs. Dort erblickte sie ein Paar auf einer Bank sitzend, mit einem braunen Dackel auf dem Schoß. Die 82-Jährige näherte sich dem Paar und wollte den Hund streicheln. Plötzlich sprang der Hund nach oben und biss der Frau in die Oberlippe.

Sie begab sich anschließend sofort zur Reisegruppe zurück, um Hilfe zu holen. Als sie jedoch zu jener Bank zurückkehrte, war das Paar mit dem Hund verschwunden. "Die Frau erlitt bei dem Vorfall schwere Verletzungen, wobei ihr ein Teil der Oberlippe abgebissen wurde. Sie wurde nach der Erstversorgung bei einer Ärztin in Kufstein mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert", teilt die LPD Tirol am Donnerstagabend mit.

Polizei bittet um Hilfe

Die Polizei Kufstein ersucht etwaige Zeugen des Vorfalles, die Hinweise zum Vorfall bzw. dem Hund und den Hundebesitzern geben können, sich zu melden.

Beschreibung des Paares und des Hundes:

Ein Mann und eine Frau im Alter zwischen ca. 50-55 Jahren, der Mann trug ein blaues Hemd. Bei dem Hund handelt es sich um einen mittelbraunen Kurzhaardackel mit einem Halsband, Näheres ist nicht bekannt.

