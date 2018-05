Apotheken-Diebe wollten nur Drogenersatzstoffe

Die vorerst unbekannten Täter waren am 27. April zwischen 3.40 Uhr und 3.50 Uhr in eine Apotheke in Kufstein eingebrochen.

Nachdem sie sich Zutritt in das Gebäude verschafft hatten, brachen sie einen versperrten Schrank auf und stahlen daraus verschiedene Drogenersatzstoffe.

Für die offene Registrierkasse im Verkaufsraum und andere Medikamente interessierten sich die Diebe nicht. Sie ließen sie unberührt, berichtet die Polizei.

Täter ausgeforscht

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte der Fall nun aufgeklärt werden. Ein 31-jähriger aus Bosnien-Herzegowina und ein 29-jähriger Österreich wurden als Täter ausgeforscht.

Die beiden Verdächtigen werden nach Abschluss der Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.

(wil)