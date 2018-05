BMW-Diebe lieferten sich wilde Verfolgungsjagd

Wie "ORF Tirol" berichtet, ereignete sich die Verfolgungsjagd nach einem Einbruch in ein Autohaus in Mils.

Drei Personen sollen in der Nacht auf Donnerstag in das Autohaus eingebrochen sein und einen BMW X6 gestohlen haben. Als die Angestellten in der Früh dann den Diebstahl bemerkten, alarmierten sie sofort die Polizei.

Wenige Stunden später, um 12.40 Uhr, wurde dann eine Streife in Innsbruck auf den hochpreisigen BMW aufmerksam. Die Beamten versuchten daraufhin den Lenker des gestohlenen Fahrzeugs anzuhalten, doch dieser ignorierte die Anhaltezeichen und drückte stattdessen auf das Gaspedal.

Mit Fahrzeug kollidiert

Der BMW-Fahrer raste in Richtung Lans und die Polizei nahm umgehend die Verfolgung auf. Mit überhöhter Geschwindigkeit und einer äußerst riskanten Fahrweise touchierte der Lenker ein anderes Fahrzeug und krachte gegen mehrere Straßenbegrenzungen, heißt es auf "ORF Tirol".

Das Auto konnte schließlich in Lans erfolgreich von den Beamten gestoppt werden. Die drei Insassen wurden noch an Ort und Stelle festgenommen. Ihre Identität ist noch nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen, die Einvernahmen laufen auf Hochtouren.

(wil)