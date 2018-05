Leichenfund in Fritzens: Toter wurde identifiziert

Wie das Landeskriminalamt Tirol am heutigen Donnerstag mitteilt, konnte die am 27. April am Innufer im Gemeindegebiet von Fritzens gefundenen sterblichen Überreste – "heute.at" berichtete – einer Person zugeordnet werden konnten.

Kurz nach Auffinden des Toten hatte die Polizei noch gehofft das Opfer anhand dessen Kleidung identifizieren zu können und veröffentlichte entsprechende Bilder.

Im Zuge der kriminalpolizeilicher Ermittlungen wurde festgestellt, dass am 12. Juni 2016 ein damals 75-jähriger Tiroler als abgängig gemeldet worden war.

Die zwischenzeitlich durchgeführte DNA-Analyse der Leiche ergab eine Übereinstimmung zu dieser abgängigen Person. Beim Toten handelt es sich um Elmar R. der zuletzt in Innsbruck wohnhaft war.

