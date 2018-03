Lenker nach schlimmen Crash aus Pkw geborgen

Am Samstag um 1.43 Uhr war ein 28-jähriger Mann im Bezirk Imst in Karres mit seinem PKW die B171 in östliche Richtung unterwegs, als er plötzlich und aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Das Fahrzeug kam nach einer Linkskurve über den linken Fahrbahnrand hinaus und wurde über die Leitplanke in die Luft katapultiert. Dabei überschlug sich der Pkw mehrmals und kam erst nach rund 100 Metern auf der linken Fahrbahnhälfte auf dem Dach zu liegen.

Lenker musste aus Autowrack geborgen werden

Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife war der Lenker nicht ansprechbar, er war im Fahrzeug eingeklemmt. Gemeinsam mit den eintreffenden Rettungskräften wurde der 28-Jährige aus dem Auto befreit und an der Unfallstelle erstversorgt. Der bewusstlose Mann wurde anschließend mit der Rettung ins LKH Innsbruck transportiert.

Die Feuerwehren Imst und Karres waren mit 45 Kräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Auch die Rettung ein Notarztfahrzeug standen im Einsatz. Die B171 war zum Zeitpunkt des Unfalls gesperrt.

