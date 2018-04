Mädchen bei Schulausflug aus Sessellift gefallen

Am Montag war eine 14-jährige Britin gemeinsam mit ihrer Schulklasse im Skigebiet Zillertalarena in Zell unterwegs. Gegen 14.30 Uhr fuhr die Gruppe mit der 6er-Sesselbahn bergwärts. Als sich die 14-Jährige kurz umdrehte, rutschte sie plötzlich unter dem Sicherungsbügel durch. Sie konnte sich an diesem gerade noch festhalten.

Zwei neben ihr sitzende Schüler konnten das Mädchen ebenfalls noch halten und so einen Absturz verhindern. Als der Sessellift in die Bergstation einfuhr, hielt der Liftwart die Bahn sofort mittels Notaus-Knopf an.

Die 14-Jährige prallte jedoch zuvor noch mit ihren Beinen gegen die Station und wurde dabei verletzt. Nach der Erstversorgung wurde die Schülerin mit den Notarzthubschrauber in das BKH Schwaz geflogen.

