Kirchberg 13. März 2018 18:59; Akt: 13.03.2018 18:59 Print

Duo zerstörte nach Streit Toilette in Schirmbar

In einer Schirmbar in Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) ist am Montag eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern völlig aus dem Ruder gelaufen.