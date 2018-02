Polizistin verletzt 23. Februar 2018 14:55; Akt: 23.02.2018 14:55 Print

Mann bedrohte Zivildiener mit dem Umbringen

Polizeieinsatz am Freitag in einer Betreuungseinrichtung in Fieberbrunn! Ein 26-Jähriger zuckte aus und drohte einem Zivildiener mit dem Tod.