Mann mit "naturrotem" Haar onaniert in Zug

Die Polizei sucht in Tirol nach einem Fahrgast des Regionalzugs von Schwaz in Richtung Kufstein am Samstag um 7.02 Uhr. Er setzte sexuelle Handlungen.