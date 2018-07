Auf Holzpodest ausgerutscht 23. Juli 2018 17:10; Akt: 23.07.2018 17:10 Print

Mann prüft Bienenstöcke und stürzt in den Tod

Ein 48-Jähriger ist am Samstag in Matrei in Osttirol ums Leben gekommen. Der Mann rutschte auf einem nassen Holzpodest aus und stürzte circa 15 Meter über felsiges Gelände.