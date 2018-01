Hochstein in Lienz 15. Januar 2018 18:07; Akt: 15.01.2018 18:07 Print

Mann stürzt auf Skipiste und verstirbt im Spital

Am Hochstein in Lienz ist es am Montag zu einem tragischen Skiunfall gekommen. Ein 73-Jähriger stürzte schwer und erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen.