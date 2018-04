Kroate vermisst! Letzte Spur führt nach Salzburg

Seit Ende März wird ein kroatischer Staatsbürger in Österreich vermisst: Bis zu seiner Kündigung am 25. März soll Marko Perkušić (41) aus Dubrovnik in einem Hotel in Waidring (Tirol) gearbeitet haben. Nach am Abend nach seiner Entlassung sei der Musiker weiter gezogen, heißt es auf "Nestali.hr", dem Nationalen Vermisstenverzeichnis.

Tags darauf dann das letzte Lebenszeichen des 41-Jährigen: Über den Messenger Viber verschickte er noch eine Nachricht, in welcher auch ein Hotel namens "Salzburgerhof" erwähnt wird. Familie und Bekannte vermuten, dass er dort übernachtet hat, doch dafür gibt es keine Beweise. Seitdem herrschte Funkstille, Perkušićs Mobiltelefon ist seit 27. März nicht mehr erreichbar und auch in den sozialen Netzwerken war der Mann seither nicht mehr aktiv, heißt es in einem Bericht des "Dubrovnik Insider".

Freunde und Familie suchen seither fieberhaft auf Facebook und anderen Kanälen nach Hinweisen auf den Verbleib des abgängigen Musikers. Perkušić wird dabei als schlanke Person mit schwarzen Haaren und braunen Augen beschrieben. Welche Kleidung er zum Zeitpunkt seines Verschwindens getragen hatte, ist unklar.

(red)