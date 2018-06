Messerstecherei in Innsbruck - Täter flüchtig

Schreckliche Szenen spielten sich in der Nacht auf Freitag in der Meinhardstraße in Innsbruck ab.

Umfrage Fühlen Sie sich sicher in Ihrer Umgebung/Heimatort? Nein, ständig ein Mord in Wien, pausenlos Übergriffe und Überfälle.

Eher nicht mehr. Die Brutalität hat zugenommen.

Ich fühle mich recht sicher.

Ich fühle nich absolut sicher, sicherer als vor 20 Jahren etwa.

Ersten Informationen zufolge kam es gegen Mitternacht zu einer Messerstecherei. Eine Person wurde bei dem Angriff verletzt, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr.

Auf Nachfrage von "heute.at" bestätigte die Polizei den Vorfall bereits. Der Täter ist aber noch nicht gefasst, sondern befindet sich noch weiterhin auf der Flucht.

Keine näheren Details

"Die Kriminalpolizei hat die Untersuchungen bereits aufgenommen", so ein Sprecher der Polizei Tirol. Aufgrund der laufenden Ermittlungsarbeiten möchte man aber vorerst keine näheren Details zu dem Vorfall mitteilen.

Die Suche nach dem mutmaßlichen Täter läuft bereits auf Hochtouren. Die Polizei ist mit mehreren Einheiten im Einsatz. Das Tatmotiv ist noch völlig unklar und derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

(wil)