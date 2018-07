Motorradlenker kracht frontal in Reisebus – tot

Ein Motorradfahrer ist am Samstagvormittag auf der Brenner Bundesstraße in Tirol tödlich verunglückt. Er war in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Reisebus kollidiert.

Drei Motorradfahrer waren gegen 9.30 Uhr von Innsbruck kommend auf der B182 Brenner Bundesstraße unterwegs. In einer Rechtskurve kam es aus bisher noch unbekannter Ursache zwischen einem dieser Motorradfahrer und einem entgegenkommenden Bus zu einer Frontalkollision.

Motorradlenker starb im Spital

Der Motorradlenker wurde mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus Innsbruck eingeliefert, wo er jedoch kurze Zeit später seinen Verletzungen erlag.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache sowie zur Nationalität und zum Alter des verunglückten Motorradfahrers sind derzeit noch im Gange.

