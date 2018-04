Philosoph steckt in Schul-Sprossenwand fest

Am heutigen Freitag rückten etwa ein Dutzend Feuerwehrmänner zu einem Spezialeinsatz nach Wattens (Tirol) aus. Ein griechischer Eindringling hatte sich in die Volksschule geschlichen. Wie, weiß wohl nur Kater "Pythagoras" selbst. Heraus bzw. von der Sprossenleiter hinunter, auf die er geklettert war, kam er jedoch nicht mehr.

Steckte in Sprossenwand fest

Etwa in fünf Meter Höhe fand ihn der Schulwart am Freitag in den frühen Morgenstunden in der Sporthalle der Volksschule Wattens. Der weiß-graue Kater gab zunächst keine Lebenszeichen von sich. Offenbar steckte er in der Sprossenwand fest.

Der Schulwart verständigte Feuerwehrkommandant Martin Schrott. Dieser rückte mit ein Dutzend Kameraden zu dem ungewöhnlichen Einsatzort aus.

Schulkinder applaudierten

„Mittels Leitern konnten wir zu dem Kater vorrücken und ihn schließlich bergen. Desweiteren besorgte sich der Schulwart eine Transportbox von einer nahegelegenen Tierärztin, die nach erfolgreicher Tierrettung den Kater untersuchte, der glücklicherweise unverletzt war“, so Martin Schrott.

Für einige der anwesenden Schulkinder war die Rettungsaktion eine aufregende Sache. Sie klatschten laut Beifall, als der süße Kater aus seiner misslichen Lage befreit werden konnte.

"Pythagoras" ist zwei Jahre alt, wie sich herausstellte. Seine Besitzer konnten im Nahbereich der Schule ausfindig gemacht werden - sie hatten ihn schon sehr vermisst.

(mp)