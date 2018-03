Polizei warnt vor Zettel, der im Stiegenhaus hängt

In den letztenTagen wurden in Wohnhäusern im Bereich des Olympischen Dorfes in Innsbruck Plakate von unbekannten Tätern in den Stiegenhäusern aufgehängt. Dabei werden die Bewohner aufgefordert, wegen "Sanierungsarbeiten der Fa. UPC" die Kellertüren offen zu lassen.

Allerdings: Von Arbeiten einer solchen Firma ist nichts bekannt. Die Polizei stellt klar: Dabei handelt es sich vermutlich um Vorbereitungshandlungen von Straftätern für Einbrüche beziehunsgweise Diebstähle. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand bisher kein Schaden. Sollten weitere Plakate gesichtet werden, bitte bei den Polizeidienststellen melden!

(red)