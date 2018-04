Polizei will Toten mit Kleidung identifizieren

Die gefundene Leiche war in einem Plastiksack abgelegt, oberflächlich eingegraben und mit Ästen bedeckt worden. Die Auffindesituation ließ bereits am Freitag den begründeten Schluss zu, dass die Person durch Fremdeinwirkung zu Tode gekommen sein muss. Eine Obduktion bestätigte nun, dass der rund 70 bis 80 Jahre alte Mann eine Gewalteinwirkung gegen den Kopf erfahren hatte.

Das rund 165 Zentimeter große Opfer soll nun durch seine Kleidung identifiziert werden. Der Mann trug eine Kapuzenjacke der Marke "Crane" in der Größe 48/50, einen mehrfärbigen Pullover der Marke "Tom Tino" in der Größe 50, Schuhe der Marke "Memphis One" in der Größe 42/43 sowie eine Armbanduhr der Marke "Q&Q" mit schwarzem Armband und weißem Ziffernblatt.

Zweckdienliche Hinweise sind an das Landeskriminalamt in Innsbruck erbeten.

(red)