Rätsel um verschwundene Alisha (26) aus Tirol

Seit 5. Jänner ist die 26-jährige Österreicherin Alisha P. aus ihrer Wohnung in Wörgl abgängig, "heute.at" berichtete. Seither fehlt jede Spur von der Tirolerin.

Das Verschwinden der Kellnerin sorgt bei den Polizeibeamten für Stirnrunzeln. Seit Veröffentlichung der Fahndungsfotos sind laut einem Bericht der "Tiroler Tageszeitung" kaum Hinweise eingegangen. "Es gibt keinen Hinweis, dass etwas passiert ist, aber auch kein Lebenszeichen von der Vermissten", so die Ermittler.

Einige weitere Details geben Rätsel auf: So hat die 26-Jährige kein Handy bei sich und ihre Katzen einfach so in der Wohnung, in der sie mit ihrem Freund zusammen lebt, zurückgelassen. Das Verhalten passe nicht zur jungen, lebensfrohen Tirolerin. Abgesehen davon soll Alisha die Aussicht auf eine baldige Übernahme der Bar, in der sie als Kellnerin gearbeitet hatte, gehabt haben. All das spricht nicht für ein freiwilliges Untertauchen.

Dennoch gibt es nach bisherigem Ermittlungsstand keinen begründeten Verdacht auf ein Verbrechen, weswegen den Beamten die Hände gebunden sind, um etwa eine Überprüfung von Alishas Konto durchführen zu können. "Dazu braucht es eine Bewilligung und die ist noch so einfach zu bekommen."

Wenn jemand die Vermisste gesehen oder andere zweckdienliche Hinweise hat, sind diese an die Polizeiinspektion Wörgl (Tel. 0591337221100) zu richten.

