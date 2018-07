Sölden 21. Juli 2018 19:43; Akt: 21.07.2018 19:44 Print

Riesiger Felsbrocken donnerte ins Wohngebiet

Am Samstagnachmittag bebte in Sölden die Erde: Ein riesiger Felsbrocken donnerte in zwei Autos und ein Gebäude. Verletzt wurde niemand.