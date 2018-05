Streit um Frau: 21-Jähriger krankenhausreif geprügelt

Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr verletzte ein 32-jähriger Österreicher auf einem Tankstellenparkplatz in Breitenwang einen 21-jährigen Österreicher schwer. Die beiden Männer gerieten in einen heftigen Streit. Der Ältere schlug dem 21-jährigen Opfer mehrmals ins Gesicht. Als dieser bereits am Boden lag, trat er noch in Bauch des Opfers.

Der Schwerverletzte erlitt einen Jochbeinbruch und mehrere Prellungen sowie Blutergüsse. Er wurde in Krankenhaus Reutte eingeliefert und musste nach der dortigen Erstversorgung für eine weitere Operation ins Landeskrankenhaus Innsbruck gebracht werden.

Wie die Polizei berichtet, dürfte der Grund für die Prügelattacke eine Streitigkeit wegen der Freundin des Opfers gewesen sein. Der 32-Jährige wird angezeigt.

