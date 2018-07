Schon wieder Großbrand im Tiroler Erpfendorf

Brandserie in Erpfendorf: nachdem es in jüngster Vergangenheit im 4.000-Einwohner-Dorf im Bezirk Kitzbühel bereits mehrfach gebrannt hatte, gab es am Sonntag wieder Feueralarm. Im betroffenen Haus sind 18 Personen polizeilich gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife stand die angebaute Stallung des Bauernhauses in Vollbrand.

Alle gemeldeten Personen waren bereits selbständig aus dem Haus geflüchtet. Die verständigten Feuerwehren konnten bis in die Morgenstunden den Brand unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf benachbarte Häuser verhindern. Der Brand hatte sich bereits über den Dachstuhl auf den Wohnbereich des Bauernhauses ausgebreitet, ein vollständiges Abrennen des Wohnbereiches konnte von den Feuerwehren verhindert werden.

Beim Brand wurden nach derzeitigem Stand vier Personen verletzt, beziehungsweise erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden ins Bezirkskrankenhaus St. Johann gebracht. Die Höhe des Sachschaden an Tieren sowie Gebäuden steht derzeit noch nicht fest. Das Haus wurde durch den Brand vorerst unbewohnbar, Brandursachenermittler sind im Einsatz.

