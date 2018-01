Schulen bleiben wegen Schneechaos geschlossen

Starker Regen- und Schneefall verursachten am Dienstag ein Verkehrschaos in Tirol. Die Felbertauernstraße zwischen Matrei und Mittersill musste in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Sperre bleibt zumindest bis Mittwoch 8 Uhr aufrecht. Osttirol ist demnach derzeit nur über Südtirol und das Pustertal erreichbar.

"Wegen akuter Lawinengefahr mussten in Osttirol am Dienstagabend einige Straßen gesperrt werden", meldete die ÖAMTC-Mobilitätsinformation. Derzeit sind folgende Straßenzüge betroffen:

- P1, Felbertauern Straße

- L17, Piller Straße

- L18, Kaunertal Landesstraße

- L25, Defereggental Landesstraße

- L26, Kalser Straße

- L273, Villgratentalstraße

- L358, Sankt Veiter Straße

- Sowie einige Gemeindestraße im Gemeindegebiet von Außervillgraten

Auch einige Schulen blieben vorsorglich geschlossen. An insgesamt acht Schulen gab es am Dienstag nach Absprache der Bürgermeister und Direktionen keinen Unterricht.

T: Sperre Felbertauernstraße wegen drohender Lawinen - https://t.co/r2LhJfOu1y — ÖAMTC öamtc (@OEAMTC) 9. Januar 2018

Wegen eines Felssturzes ist auch die Brennerstraße bei Schönberg voraussichtlich bis Mittwochfrüh gesperrt. Die Vinschgerbahn in Südtirol ist wegen der starken Regenfälle von einer Schlammlawine erfasst worden.

Josef Mair, Bürgermeister der Gemeinde Dölsach in Osttirol,

hat einige eindrucksvolle Bilder vom Schneechaos via Facebook geteilt:



