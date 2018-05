Auto stürzt 50 m ab, von Insassen fehlt jede Spur

Am Pfingstsonntag, gegen 12.30 Uhr schrillten im Zillertal die Alarmglocken der örtlichen Einsatzkräfte. Ein Verkehrsteilnehmer hatte einen abgestürzten Pkw rund 50 Meter unterhalb der Zillertaler Höhenstraße entdeckt und die Rettungskette in Gang gesetzt. Das berichtet die "Tiroler Tageszeitung" am heutigen Montag.

Sofort rückten Feuerwehr, Polizei, Rettung und Bergrettung zum Unfallort zwischen Melchboden und der Hirschbichlalm auf knappen 2.000 Metern Seehöhe aus. Auch ein Notarzthelikopter wurde gerufen.

Nach dem Abstieg über steiles Gelände zu dem Unfallwagen machten die Retter eine mysteriöse Entdeckung: Der weiße Kia cee'd mit Schweizer Kennzeichen war versperrt. Von dem vermeintlich in Not geratenen Fahrer fehlte jede Spur.

Jetzt versucht die Polizei anhand des Kennzeichens die vorläufig unbekannten Fahrer auszuforschen und ausfindig zu machen. Auch der Unfallhergang konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich der Absturz am Samstag oder in der Nacht auf Sonntag ereignet hat.

(red)