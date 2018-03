Schwerer Unfall in Stans – Traktor spießt Pkw auf

Am Freitagnachmittag ereignete sich in Stans im Bezirk Schwaz in Tirol ein schlimmer Crash. Ein Pkw ist auf der engen Unterinntaler Landesstraße L 215 in einen Traktor samt Anhänger gekracht.

Der Pkw kam durch die Wucht des Aufpralls seitlich liegend zum Stillstand und wurde schwer beschädigt. Weitere Informationen sind bislang nicht bekannt.

(red)