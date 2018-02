Frau in Schneefeld gezerrt 01. Februar 2018 12:08; Akt: 01.02.2018 17:38 Print

Junge Urlauberin in Tirol sexuell missbraucht

Eine junge Frau ist in Westendorf (Bezirk Kitzbühel) von einem Mann angegriffen worden. Der Unbekannte zerrte sie in ein Feld und führte unsittliche Handlungen an ihr aus.