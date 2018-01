Skifahrer nach Crash mit Snowboarder bewusstlos

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr ein 19-jähriger Skifahrer aus dem Bezirk Schwaz in Mayrhofen kurz nach 11.00 Uhr gerade in Richtung Tal.

Unmittelbar hinter einer Geländekante kam der junge Mann zu Sturz und kollidierte mit einem 39-Jährigen aus den Niederlanden, der mit seinem Snowboard gerade auf der Piste saß.

Skifahrer verliert Bewusstsein

Durch den Zusammenprall verlor der Skifahrer für kurze Zeit sein Bewusstsein. Beide Wintersportler wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unglücksstelle wurden die beiden Verletzten mit zwei Hubschraubern in die Klinik Innsbruck bzw. in das Krankenhaus Schwaz geflogen.

