Mit Zement beladener Lkw umgekippt - Straßensperre

Der Lenker des Lkw einer Spedition aus dem Bezirk Hallein war am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr auf der B 173 (Eibergbundesstraße) von Schwoich in Richtung Söll unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache ist der Sattelschlepper plötzlich ins Schleudern geraten und in weiterer Folge seitlich umgekippt.

Rettungsdienst samt Notarzt, Polizei und die Freiwilligen Feuerwehren von Söll und Kufstein wurden alarmiert. Der quer auf der Fahrbahn zu liegen gekommene Lkw blockierte beinahe die ganze Fahrbahn der B 173. Für die Aufräumungs- und Bergungsarbeiten musste die Eibergbundesstrße daher zwischen Kufstein und Söll einige Stunden gesperrt werden.

Der Lenker wurden von den Einsatzkräften aus dem Führerhaus befreit und anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.

