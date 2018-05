Bub bei Radunfall in Weidezaun geraten

Der Bub war mit mit Freunden mit dem Fahrrad unterwegs, als das Unglück aus noch ungeklärter Ursache passierte. Der Kleine dürfte mit seinem Rad von der Fahrbahn abgekommen und dann damit gegen den elektrischen Weidezaun gekracht sein. Der Kopf bzw. der Helm des Buben ist in die mit Strom geladene Absicherung geraten.

Die zwei Schulkollegen des Verunglückten holten sofort Hilfe. Die herbeigerufenen Passanten befreiten den Kleinen dann aus dem Zaun.

Der Zehnjährige musste vom Notarztteam reanimiert und mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen werden. Er liegt nun auf der Intensivstation, sein Zustand ist nach wie vor kritisch.

Polizei, Feuerwehr und Notarzt waren an der Unfallstelle in der Tiroler Gemeinde Söll (Bez. Kufstein) im Einsatz. Die Ermittlungen laufen.

Zweiter Vorfall an einem Tag

Auch im Brixental hat sich am Montagvormittag ein schwerer Stromunfall ereignet: Ein 54-jähriger Mitarbeiter eines Netzbetreibers geriet bei Überprüfungsarbeiten an einer Stromschaltstelle in Hopfgarten in den Stromkreis. Es kam zu einem Kurzschluss. Der 54-Jährige zog sich dabei schwere Verbrennungen am Kopf zu. Auch er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

