73-Jähriger versenkt Mercedes-SUV im Fluss

In St. Johann ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Pkw-Lenker kam von der Straße ab und landete in der Kitzbüheler Ache.