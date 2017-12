Tourist wollte über Alpen nach München – vermisst!

Am 11.12.2017 wollte ein Tourist aus Amerika zu Fuß über Grainau nach Mittenwald (Landkreis Garmisch-Partenkrichen) und im weiteren Verlauf zurück nach München wandern. Seit seinem Abmarsch fehlt von Stephen Timothy Berichon (24) jede Spur.

Seinen gebuchten Rückflug in die USA am 18. Dezember trat er jedenfalls nicht an, woraufhin Verwandte eine Vermisstenanzeige bei der Polizei stellten.

Der Vermisste ist auffällig groß (188 cm) und muskulös (108 Kilo). Ferner trägt er kurzrasierte blonde Haare und einen Kinnbart. Zur Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor, er führt jedoch einen roten Rucksack mit sich.

Es wird angenommen, dass seine Marschroute auch über österreichisches Staatsgebiet, insbesondere Bezirk Reutte, führte. Das Bezirkspolizeikommando Reutte ersucht um zweckdienliche Hinweise.

