Tankstellen-Mitarbeiter mit Klappmesser bedroht

Am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr schlich sich der bisher unbekannte Mann in die Küche einer Tankstelle in der Salzburger Straße in Wörgl. Als der Mann von einem Angestellten bemerkt wurde und dieser ihn aufforderte, die Räumlichkeiten zu verlassen, zog der Unbekannte plötzlich ein Klappmesser aus seiner Tasche.

Er versuchte den Angestellten mit dem Messer zu attackieren. Dieser setzte sich vehement zur Wehr, woraufhin der Eindringling zu Fuß die Flucht ergriff. Der Tankstellen-Mitarbeiter blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Eine Fahndung nach dem Mann mit mehreren Polizeistreifen verlief negativ. Die Polizei bittet deshalb nun die Bevölkerung um Hinweise. Diese sind an das Landeskriminalamt (Tel. 059133/703333) oder an die Polizeiinspektion Wörgl (Tel. 059133/7221) zu richten.

(red)