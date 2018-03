Streit unter Jugendlichen endete mit Bauchstich

Am Donnerstag gegen 17 Uhr sind im Sportzentrum in Telfs zwei junge Männer aneinandergeraten. Erst haben sich die beiden nur heftig gestritten, dann ist die Auseinandersetzung in eine Rauferei ausgeartet. Der 18-Jährige zückte dabei plötzlich sein Messer und attackierte den 16-Jährigen damit. Er stach ihm in den Bauch und verletzte ihn schwer.

"Möglicherweise handelte es sich bei diesem Tatmesser – mit einer Klinglänge von etwa 15 Zentimetern – um eine verbotene Waffe, nämlich einem Springmesser", erklärt die Polizei in einer Aussendung.

Angreifer auf der Flucht

Direkt nach der Attacke ergriff der 18-Jährige die Flucht und ist nach wie vor auf freiem Fuß. Die Polizei fahndet nach dem jungen Mann, der aufgrund mehrerer Zeugenaussagen zweifelsfrei identifiziert werden konnte.

Der Verletzte wurde von der Rettung mit schweren Verletzungen in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Es befindet sich außer Lebensgefahr.

Worüber sich die beiden Jugendlichen derart gestritten haben, war zunächst unklar. "In Bezug auf die Abklärung des Motivs sind die polizeilichen Ermittlungen noch im Gange", so die Landespolizeidirektion Tirol.





(red)